L'Arme Fatale : une actrice de la série Les Frères Scott débarque

Elle a aujourd’hui 34 ans. Durant plusieurs années, elle a joué dans la série télévisée Les Frères Scott, créée par Marc Schwahn. Aux côtés de Chad Michael Murray, Sophia Bush, Bethany Joy Lenz ou encore James Lafferty, l’actrice a tenu le rôle de Peyton Sawyer. Après son départ du show, elle a poursuivi sa carrière dans d’autres séries télévisées à l’image de Grey’s Anatomy et FBI, Duo très spécial. Côté cœur, elle partage sa vie avec l’acteur Jeffrey Dean Morgan, vu récemment dans la série The Walking Dead. Son visage vous dit sans doute quelque chose. Il s’agit évidemment d’Hilarie Burton, célèbre pour ses jolies boucles blondes. Et cette dernière semble avoir été récemment recrutée par les agents Martin Riggs alias Clayne Crawford et Roger Murtaugh joué par Damon Wayans.

Hilarie Burton débarque donc dans le septième épisode de la série L’Arme Fatale, intitulé « L’affaire est dans le sac ». Elle y incarne le personnage de Karen Palmer, une enquêtrice de la DEA – Drug Enforcement Agency. Et son arrivée ne passera pas inaperçue surtout pour Nathan Riggs, qui pourrait bien tomber sous son charme. Dans cet épisode, qui s’annonce d’ores et déjà riche en rebondissements, le célèbre duo de flics devra enquêter sur un meurtre lié aux cartels de drogues de Los Angeles. Soyez donc au rendez-vous sur TF1.

