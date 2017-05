Riggs et Roger, "on dirait un couple marié" pour les internautes !

Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Ils font des étincelles à l’écran et déclenchent l’hilarité des internautes. Sur Twitter, les internautes ne cessent de comparer Riggs et Roger à un vieux couple marié.

Carton plein pour la diffusion des épisodes 9 et 10 de L’Arme Fatale, ce mardi 23 mai sur TF1. Les téléspectateurs ont pu découvrir des célébrations de Noël interrompues de manière impromptue par les policiers après un meurtre commis par le neveu d’un baron de la drogue… Une connaissance de Riggs. Dans le deuxième épisode, les deux compères, Roger et Riggs enquêtent à nouveau sur un meurtre, celui d’un organisateur de soirée, assisté par un gangster coréen.



Une nouvelle fois, le duo a fait des étincelles sur TF1 et les téléspectateurs n’ont pas fini de déclarer leurs flammes à ces deux hommes. L’alchimie entre Damon Wayans et Clayne Crawford est si parfaite et le duo fonctionne parfaitement qu’il a presque réussi à faire oublier Mel Gibson et Danny Glover. Les internautes, complètement conquis par les nouveaux Riggs et Roger, n’ont pas hésité à les comparer à un vieux couple marié dont le quotidien est rythmé par les engueulades et les réconciliations. Morceaux choisis.







Rendez-vous mardi 30 mai pour deux nouveaux épisodes de L'Arme Fatale à partir de 21h.