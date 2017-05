Un célèbre chanteur de RnB débarque dans la série

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Ce soir, TF1 vous donne rendez-vous pour découvrir les trois premiers épisodes de L’Arme Fatale. Et pour l’occasion, un célèbre chanteur américain débarque dans la série.

Il a 27 ans. Il est connu pour avoir interprété plusieurs grands titres de rap et de RnB durant ces dernières années. Depuis 2007, date de la sortie de son premier album, cet artiste a connu un véritable succès. Avec les chansons « Wiggle », « Talk Dirty » ou encore « Swalla » en 2017 aux côtés de Nicki Minaj, il s’est inscrit dans la liste des artistes les plus en vogue de sa génération. Il s’agit évidemment de Jason Derulo qui a fait ses premiers pas d’acteur dans la série Georgia dans tous ses états en 2011, avant d’apparaître dans Empire en 2016 où il incarnait son propre rôle. En 2017, il débarque ainsi dans L’Arme Fatale, diffusée dès ce soir à partir de 21 heures sur TF1.

Les téléspectateurs pourront découvrir Jason Derulo dans la peau du personnage de Ronald Dawson durant le deuxième épisode intitulé « Dommages collatéraux ». L’intrigue se déroule dans l’un des quartiers huppés de Los Angeles où une fusillade éclate alors que les agents Riggs (Clayne Crawford) et Murtaugh (Damon Wayans) sont appelés pour une affaire de tapage et troubles de voisinage. Durant l’échange de tirs, un célèbre boxeur est tué. Mais était-il vraiment visé ? Pas vraiment. Tout au long de l’épisode, le duo de choc devra redoubler de vigilance et surtout d’efforts pour tenter de résoudre leur enquête. Arriveront-ils à s’entendre pour cette affaire ? Réponse ce soir.





It's still a lil brisk in LA but the pool is 95, summertime fine! Come through.. Une publication partagée par Jason (@jasonderulo) le 7 Mai 2015 à 8h32 PDT