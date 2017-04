L'arme fatale - Pour tout comprendre de la série  

Allez ! Plus que quelques jours à attendre avant le lancement de votre nouvelle série : "L'arme fatale". Pour les plus impatients, le premier épisode est déjà disponible sur MYTF1... Pour les autres, il faudra attendre mardi prochain le 2 mai à 20h55 pour faire connaissance avec les deux flics les plus déjantés du moment : Martin Riggs et Roger Murtaugh... En attendant, on vous file quelques billes pour vous plonger au cœur de la série. Profil psychologique des personnages principaux, leurs attentes, leurs casseroles..."L'arme fatale" n'aura plus aucun secret pour vous et rendez-vous le 2 mai à 20h55 sur TF1 pour le premier épisode l'Arme Fatale !