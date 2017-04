L'arme fatale - Le mythique duo de flics arrive sur TF1  

À la fin des années 80 et dans les années 90, le duo Mel Gibson et Danny Glover incarnait LE duo de flics le plus badass de Los Angeles. La franchise se transforme désormais en série télévisée, avec Clayne Crawford dans le rôle de Martin Riggs, en remplacement de Mel Gibson, et Damon Wayans dans celui de Roger Murtaugh, en lieu et place de Danny Glover. Et l’intrigue repart depuis le début, lorsque Martin Riggs débarque à Los Angeles après un drame personnel : la mort de sa femme enceinte. Il fait alors la rencontre de Roger Murtaugh, un policier vétéran avec des antécédents cardiaques qui revient dans la police de Los Angeles. Ensemble, ils vont former un duo tout aussi improbable que Gibson et Glover dans les films originaux, qui fera plus d’une fois enrager leur patron !