L'arme fatale - Les premières minutes de l'épisode 11 - Fenêtre sur cour d'hôtel

Murtaugh et sa famille partent en vacances. Hélas, à peine arrivé, le policier se coince le dos et doit rester allongé. Il commence alors à scruter les autres chambres depuis sa fenêtre et il est bientôt convaincu qu'une famille est en danger. De son côté, Cole enquête sur un meurtre. La sénatrice Malick, mère d'Erica, est à Los Angeles. Marraine d'un programme pour le climat, elle doit intervenir lors d'une conférence et profite de cette occasion pour venir voir sa fille. Elle fait bientôt la connaissance de Cole dans une situation pour le moins inhabituelle...