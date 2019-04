L'arme fatale - Les premières minutes de l'épisode 13 - Les Coyotes

Un père et sa fille passent illégalement la frontière mexicaine avec des passeurs. A peine arrivés sur le sol américain, ils tentent de fuir, mais ils sont poursuivis. Le père remet son sac à dos à sa fille et lui demande de rester cachée dans le désert. Agressé, il est transporté à l'hôpital où Natalie s'occupe de lui. Elle prévient Cole de la situation et lui demande d'aller secourir la jeune fille, qui est en danger. Cole prétexte qu'il est malade et se rend seul dans le désert, où il la retrouve. Ils sont aussitôt attaqué par des hommes armés et Cole est grièvement blessé. Murtaugh comprend vite que Cole lui a menti et part lui porter secours... Pendant ce temps, ce dernier délire. Il se rappelle de son enfance aux côtés de sa mère, photographe dans les zones de guerre.