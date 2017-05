L'arme fatale - Saison 01 Episode 03 - En dernier recours  

Après le braquage d’un fourgon blindé transportant l’argent de dispensaires, Roger et Martin enquêtent sur une sombre histoire de drogue sur fond d’argent du cartel. Si les voleurs initiaux étaient les propriétaires du dispensaire eux-mêmes, c’est en réalité le conducteur du fourgon, ancien agent instructeur de Roger, qui a récupéré l’argent. Pris de panique après la réaction des cartels, il appelle Roger et se dénonce. Roger et Martin lui laissent une journée d’avance avant de l’arrêter, mais les cartels le retrouvent...