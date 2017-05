L'arme fatale - Saison 01 Episode 06 - Retrouvailles  

Riggs et Murtaugh enquêtent sur la mort d’une jeune fille retrouvée écrasée par une voiture de luxe dans les quartiers chics de Los Angeles. Après enquête, ils découvrent que cette voiture appartient à Dylan Ashworth, jeune héritier des Ashworth, une famille très riche et très influente. Afin de le rencontrer, tous les deux se rendent à une soirée organisée par un certain Julian. Lors de cette soirée, Riggs retrouve Rachel, une ancienne amie de sa défunte épouse. Elle leur apprend que Julian organise également des parties fines auxquelles Dylan participe souvent. Riggs subtilise à Julian un carnet codé dans lequel figurent tous les clients et toutes les filles qu’il emploie.