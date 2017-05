L'arme fatale - Saison 01 Episode 08 - Tuer n'est pas jouer  

Riggs et Murtaugh enquêtent sur le braquage d’un casino qui a été opéré par un groupe de bikers. Curieusement, une serveuse leur donne des détails sur l’attaque, alors qu’ils remarquent grâce aux caméras de vidéo surveillance qu’elle n’a rien pu voir. Ils se rendent alors chez elle pour l’interroger, mais il tombe sur son corps inanimé et son fils de dix ans, caché dans un placard. Ils comprennent vite que c’est lui qui a assisté à l’attaque et qu’il connaît la voix de l’homme qui a tiré sur sa mère. Se prenant d’affection pour lui, Riggs le recueille dans sa caravane et le protège des braqueurs qui viennent pour le tuer.