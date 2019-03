L'arme fatale - Saison 02 Episode 01 - Vacances au soleil

Au Mexique depuis deux semaines, Murtaugh a bien du mal à mettre la main sur Riggs, parti pour tuer Tito et venger la mort de sa femme. Lorsqu’il le retrouve enfin, celui-ci s’apprête à abattre Tito, mais Murtaugh l’en dissuade et le convainc de le ramener aux Etats-Unis pour le faire juger. Alors qu’ils avaient enfermé Tito dans le coffre de leur voiture, ils le retrouvent mort, une balle dans la tête, au moment de le livrer à Avery. En remontant le fil de leur périple, Murtaugh se souvient d'avoir fait quelques confidences à une infirmière croisée dans un hôpital où il se faisait soigner. Il retourne alors la voir et tombe sur des hommes de Florès, prêts à la tuer. Une fois sauvée, elle leur avoue avoir dit à son frère, Gordon, garde-frontière, qu’un homme prétendait détenir Tito Florès dans son coffre. Au même moment, Gordon se rend à la police pour avouer le meurtre de Tito.