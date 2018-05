L'arme fatale - Saison 02 Episode 13 - Effet placebo

Cahill est enlevée par un patient au comportement inexplicablement erratique alors qu’elle lui rend visite à l’asile du docteur Samuels. Promptement retrouvée par Riggs et Murtaugh, elle se lance avec eux dans une enquête pour comprendre les raisons de l’évasion et du meurtre de son patient, dont le corps sans vie est découvert non loin de la voiture abandonnée dans laquelle elle était enfermée. Alors qu’un autre de ses patients ayant séjourné dans le même asile que le premier se laisse emporter par ses démons, le docteur Cahill se met à douter de ses compétences professionnelles. Serait-elle réellement responsable des rechutes de ses patients ? Passablement éméché, Riggs démolit la voiture de l’adjoint au maire de Los Angeles, ce qui pourrait bien lui coûter sa carrière... Trish et Roger emmènent leur fils, RJ, consulter une psychothérapeute.