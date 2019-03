L'arme fatale - Saison 02 Episode 02 - Poudre aux yeux

Riggs et Murtaugh enquêtent sur la mort d’un chirurgien esthétique qui, de prime abord, semble être due à une overdose accidentelle. Mais Martin, qui veut à tout prix impliquer la DEA pour revoir l’agent Palmer, se persuade sans grande raison qu’il s’agit d’une affaire de drogue. De son côté, Roger doit gérer un problème de dos et le départ de son fils à l’université. Au poste de police, Avery est sur la sellette et il est provisoirement remplacé par la chef adjointe Santos, le temps que la hiérarchie décide de son sort. Cette situation met également Roger en danger, la chef adjointe et lui ayant un passif des plus tactiles... Alors que l’enquête avance, l’équipe se rend compte que l’affaire est bien liée au monde de la drogue, plus précisément à un narcotrafiquant russe...