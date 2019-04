L'arme fatale - Saison 02 Episode 10 - Dangereuse fraternité

Alors qu’il s’apprête à partir en vacances avec toute sa famille, Murtaugh apprend qu’un jeune homme du nom de Diego, ancien dealer qu’il avait pris sous son aile pour qu’il s’en sorte, a été abattu en pleine rue avec un kilo de cocaïne sur lui. Ne croyant pas du tout qu’il a replongé, il décide de rester et d’enquêter avec Riggs. Grâce a un message reçu sur le portable de Diego, ils retrouvent sa petite amie, danseuse dans un club de strip-tease. Elle leur apprend que les responsables sont sans doute les propriétaires du Harold Club, un club très select pour lequel travaillait Diego, en cheville avec La fraternité aryenne, un groupuscule de suprémacistes blancs, qui tient le club de strip-tease. Riggs et Murtaugh se rendent alors au Harold Club et provoquent violemment Grant Davenport, le propriétaire, qui les a pourtant mis en garde contre les risques qu’ils prennent.