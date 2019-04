Lorsque l’associé d’un faux monnayeur dont tout le monde ignore l’identité est retrouvé mort, Riggs et Murtaugh font équipe avec Peterson, vieil agent des services secrets spécialisé dans ce genre d’affaires. Mais ce dernier, plus intéressé par sa retraite prochaine que par l’enquête, est loin d’être aussi efficace qu’attendu. Martin offre un chiot à Ben. Trish et Roger apprennent que leur fils abandonne ses études.