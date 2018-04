L'arme fatale - Saison 02 Episode 12 - Remuer la boue

Gene Nakahara et Trish déjeunent ensemble. Celle-ci apprend alors qu'il souhaite devenir maire, même si Sean O'Brien est favori. Juste après, Gene décède dans l'explosion de sa voiture. Témoins du drame, Trish et Leo sont abasourdis. Ils décident d'enquêter sur cet assassinat et découvrent que Gene avait commencé une enquête de moralité sur Sean O’Brien. Poursuivant ses investigations, ils apprennent qu’une certaine Monica Jones, ancienne collaboratrice d’O’Brien, est portée disparue depuis 2008, date à laquelle elle travaillait encore avec lui. Se servant de photos, ils finissent par retrouver le corps de Monica dans le jardin de l’ancienne propriété de Delgado avec qui il était en cheville. Par ailleurs, Delgado apprend à Riggs que Miranda avait enquêté sur lui et qu’elle n’ignorait rien de sa vie. Pourtant, elle avait décidé de l'épouser...