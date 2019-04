L'arme fatale - Saison 02 Episode 14 - Frères et soeurs

Murtaugh et Riggs enquêtent sur l’assassinat d’un homme dans une chambre d’hôtel. Sur place, Bailey découvre un collier qu’elle a offert plusieurs années auparavant à sa sœur, Jess, avec qui elle est en froid. Elle décide alors, avec la complicité de Riggs, de dissimuler cette pièce à conviction et de partir à la recherche de sa sœur afin de comprendre ce qu’elle faisait là et ce qui s’est passé. Ils retrouvent Jess et comprennent assez vite qu’il s’agit d’un quiproquo. En réalité, le tueur cherchait un certain Bristo a qui Jess a volé son portefeuille dans la boîte de nuit où elle travaille. Le tueur est venu dans leur chambre car Jess et son fiancé avaient utilisé la carte de crédit de Bristo. Riggs et Murtaugh décident alors de tendre un piège à Bristo, qui est toujours à la recherche de son portefeuille, en se servant de Jess comme appât.