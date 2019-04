L'arme fatale - Saison 02 Episode 16 - Têtes brulées

Lors d’une opération de rachat d’armes à feu en circulation organisée par la police de L.A, un commando masqué attaque le dépôt et vole un camion rempli d’armes. Murtaugh et Riggs, à qui l’enquête est confiée, remontent assez vite jusqu’à un certain Booker qu’ils arrêtent et qui s’avère être un policier infiltré sous couverture. Son Chef, Blum, qui vient le libérer explique à Avery que Booker n’est pas officiellement sous couverture mais qu’il s’agit de sa part d’une initiative personnelle pour venger son équipier tué par le trafiquant d’arme Strickland.