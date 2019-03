L'arme fatale - Saison 02 Episode 3 - Fausses notes en coulisses

Lorsque Shaye, une jeune pop star, échappe de justesse à une tentative de meurtre, Martin et Roger sont chargés de l’enquête. Cela leur permet d’échapper au "terrible" brunch organisé par Trish pour rencontrer Palmer. L’équipe s’agrandit avec l’arrivée de Bowman, jeune et beau policier, visage officiel de la police de Los Angeles sur les affiches de recrutement, que Roger ne tarde pas à prendre en grippe. Alors que l’enquête avance, Riggs perd ses nerfs et frappe le manager de la jeune pop star, qu’il suspecte de violence physique envers sa jeune protégée. Alors qu’il est renvoyé pour la journée, son incapacité à parler de ses sentiments avec Palmer met leur couple en danger.