L'arme fatale - Saison 02 Episode 4 - Pères et filles

Riggs et Murtaugh enquêtent sur un braquage ayant eu lieu à 20 000 pieds au-dessus du sol, dans un jet privé. Ils découvrent assez vite que l’hôtesse de l’air de l’avion, Nora, n’est autre que la fille du braqueur. A la grande surprise de Murtaugh, qui essaie de resserrer les liens avec sa fille, Nora accepte de les aider à arrêter Cooper, son père. Connaissant les adresses de ses receleurs, Nora permet à Riggs et Murtaugh de mettre la main sur lui. Mais celui-ci parvient rapidement à s’échapper. Il récupère son butin et disparaît dans la nature. Nora est alors enlevée par les hommes à qui Cooper a dérobé les bijoux.