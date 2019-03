L'arme fatale - Saison 02 Episode 6 - Jake

Riggs retrouve Jake, un ami d’enfance, pour qui il vient témoigner devant la commission des libertés conditionnelles et qu’il contribue à faire sortir de prison. Le lendemain, Riggs et Murtaugh sont appelés pour enquêter sur un cambriolage et le meurtre d’un des cambrioleurs. En voyant le cadavre, Riggs reconnaît tout de suite l’homme qui est venu chercher Jake à sa sortie de prison. Riggs ne dit rien à Murtaugh et va interroger Jake, mais celui-ci s’enfuit. Bien que l’ayant rattrapé, Riggs le laisse partir.