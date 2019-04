L'arme fatale - Saison 02 Episode 7 - Surf en eaux troubles

Lorsqu’un corps est retrouvé avec le crâne fracassé en bord de mer, Riggs et Murtaugh, assistés de Bailey et Bowman, plongent dans l’univers du surf pour une enquête riche en rebondissements, entre un gang de surfeurs violents, un homme d’affaires délaissant son fils et un sombre groupuscule suprématiste aux intentions plus matérialistes qu’elles n’y paraissent. Mais entre le manque de sommeil de Riggs et les inquiétudes maritales de Murtaugh, nos deux héros ont fort à faire pour mener leur barque et maintenir cette enquête à flot.