L'arme fatale - Saison 02 Episode 8 - Oublie-moi si tu peux

Riggs et Murtaugh enquêtent sur l’assassinat à coup de fourchette d’un tueur à gage dans un hôpital. Les empruntes sur le lieu du crime les conduisent jusqu’à un médecin dont la femme a accouché là le matin-même et qui, selon les registres, devrait être mort depuis cinq ans. Ils apprennent alors qu’il s’agit du docteur Jerry Johnson, qui a mystérieusement disparu alors qu’il devait témoigner contre, Franck Truno, un des parrains de la mafia new-yorkaise. Ils parviennent à retrouver Jerry et comprennent assez vite qu’il n’a rien d’un tueur. Les soupçons se tournent alors vers sa femme, Adriana...