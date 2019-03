L'arme fatale - Saison 03 Episode 02 - Trahisons en chaîne

Murtaugh et Cole travaillent officiellement pour la première fois ensemble. Ils enquêtent sur la mort d’un banquier repenti qui blanchissait l’argent d’un gang latino, les Surenos. Très vite, le FBI, mené par les agents Stan et Ray, arrête un suspect qu’il considère déjà comme coupable. Remettant toujours leur autorité et leur parole en doute, Cole s’attire les foudres de Murtaugh. Mais Cole finit par lui ouvrir les yeux et Murtaugh réalise que les deux agent du FBI sont en fait de mèche avec les Surenos. Au final, les deux se sauvent mutuellement la vie et commencent à s’apprivoiser avec l’aide de Trish, qui impose les règles de la famille au nouveau venu.