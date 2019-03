L'arme fatale - Saison 03 Episode 6 - Anciens collègues

Trish lance sont propre cabinet d’avocat et Murtaugh la soutient, mais il s’inquiète de voir son salon transformé en salle d’attente pour criminels. Il demande à Bailey d’enquêter sur l’une de ses clientes. Elle la prend en filature, mais elle se fait repérer et rentre au poste avec un œil au beurre noir. La criminelle est en fait Louisa Gutierrez, dite "La goutte", un lieutenant de police qui menait une enquête sous couverture. Murtaugh la recrute afin qu'elle devienne la nouvelle coéquipière de Bailey, ce qui ne l’enchante guère… Pendant ce temps, Cole est contacté par Barnes, son ancien supérieur au CIA. Il a besoin de lui pour retrouver une liste secrète dérobée par un ancien agent qui a changé de camp. Cole réussit la mission, mais il se fait enlever par la femme d’un baron de la drogue qu’il avait dû tuer pour faire ses preuves devant Barnes, quelques années plus tôt.