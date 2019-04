L'arme fatale - Saison 03 Episode 7 - Enterré vivant

Murtaugh, Bailey et la toute nouvelle recrue «La Gute», sont à la recherche de Cole, enlevé 24 heures plus tôt par le Clan Vasquez. Grâce aux contacts de Gutierrez, ils apprennent où est retenu et torturé Cole mais arrivent trop tard sur les lieux. Pendant ce temps, Sofia Vasquez a fait enterrer vivant Cole à qui il ne reste plus que quelques heures à vivre. Murtaugh retourne alors voir Barnes – l’ancien chef de Cole qui l’a livré aux Vasquez – afin qu’il l’aide a retrouver son équipier. Il accepte à la condition que Murtaugh fasse évader Benny Avila, un dangereux criminel retenu en garde à vue dans leurs locaux.