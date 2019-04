L'arme fatale - Saison 03 Episode 8 - Soirée entre hommes

Cole espère reconquérir Natalie après le baiser qu’ils ont échangé mais celle-ci lui dit que c’était une erreur et que c’est Andrew qu’elle aime. Par amour pour elle, il va tout faire pour arranger les choses entre eux et Andrew va la demander en mariage en public pendant un match de hockey. Trish, organise une soirée entre filles et demande à Murtaugh de ne pas rentrer avant minuit. Celui-ci rentre plus tôt et Trish lui dit devant ses amies qu’elle a besoin qu’il la laisse respirer de temps en temps. Cole fait la rencontre de la nouvelle assistante du procureur, Erica Malick en emboutissant sa voiture.