L'arme fatale - Un duo explosif dans les rues de L.A.  

En pleine course-poursuite après un criminel dans le désert texan, l’inspecteur Martin Riggs (Clayne Crawford) reçoit un appel de sa femme. Prête à accoucher, elle se rend en voiture à l’hôpital et lui demande de la rejoindre dès que possible. Mais sur la route, une minute d’inattention et la future mère se fait heurter par un énorme camion. Une collision mortelle pour elle et son bébé... Six mois plus tard, Riggs, totalement anéanti, ne se remet pas de cette tragédie et tente d’oublier son chagrin en le noyant dans l’alcool. Il s’apprête pourtant à faire son retour dans la police de Los Angeles auprès d’un nouveau coéquipier : Roger Murtaugh (Damon Wayans). A tout juste 50 ans, ce père de famille heureux se remet doucement d’une crise cardiaque qui a bien failli lui être fatale le jour de la naissance de son troisième enfant. Les yeux rivés sur une montre mesurant constamment son rythme cardiaque, il n’a qu’une obsession pour sa reprise : éviter le stress. Mais c’était sans compter sur son nouveau partenaire…