L'arme fatale - "Tout va bien, c'est la police"  

C'est l'historie de deux flics que tout oppose... Le suicidaire : Martin Riggs (Clayne Crawford), et l'homme en sursis : Roger Murtaugh (Damon Wayans). Ensemble, ils forment l'équipe de flics la plus dingue et loufoque de Los Angeles. Vous pensiez avoir tout vu. Erreur, ce tandem-là dépoussière le genre "série policière". Ils se détestent, s'admirent, se respectent, s'envient et s'amusent.. L'arme Fatale arrive sur TF1 dès le 2 mai à 20H50