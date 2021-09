L'arme fatale - S03 E01 - Le retour du soldat

Après la mort de Riggs, Murtaugh plonge dans une profonde dépression. Six mois plus tard, alors qu’il continue officieusement d’enquêter sur la mort de son partenaire, il se retrouve confronté à un gang de tchétchènes. Il doit faire équipe avec Cole, simple agent de police mais ancien agent de la CIA, souffrant de troubles post traumatiques. Celui-ci, qui ne se remet pas de la mort d’un enfant en Syrie, tente de reconstruire sa vie entre sa fille de?12 ans et sa femme, qui l’a quitté. Associés pour la première fois, tous les deux empêchent le gang de tchétchènes de braquer une banque et sans le vouloir, ils ruinent la carrière politique de Avery.