L'arme fatale - S03 E05 - L'art du crime

Murtaugh et Cole enquêtent sur le vol à main armé d’un camion rempli d’œuvres d’art. Cette collection, estimée à plusieurs millions de dollars, appartient à un certain Victor Halderman, représenté par une Américo-Libanaise du nom de Lena Bechara. De par son passif dans cette région du monde, Cole crée très vite une relation privilégiée avec la jeune femme et comprend, après avoir récupéré le chargement du camion, qu’elle a un attachement particulier à certaines toiles de la collection peintes par sa mère.