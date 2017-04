Martin Riggs : un cinglé au coeur tendre  

Martin Riggs, ex militaire des forces spéciales, travaillait pour les Stups au Texas quand sa femme, enceinte de six mois, meurt dans un accident de la route. Complètement anéanti, Riggs tente de sortir la tête hors de l'eau. Pour survivre, il fait ce qu'il sait faire de mieux : capturer les délinquants. Le hic : c'est qu'on vient de l'associer à un autre flic... Beaucoup plus calme : Roger Murtaugh. Et pour cause. Lui, se remet tout juste une attaque cardiaque et doit absolument se prémunir de tout stress. En clair : leur association a du plomb dans l'aile avant même leur toute première collaboration. Rendez-vous le 2 mai à 20h55 sur TF1 pour le premier épisode l'Arme Fatale !