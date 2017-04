Roger Murtaugh : "No stress zone"  

Roger Murtaugh est flic depuis des années..On ne lui apprend plus son métier. Il est père de 3 enfants, le dernier est arrivé quand le cœur de Murtaugh a lâché. Car c'est bien ça le problème.. Murtaugh, super flic et super papa doit calmer le jeu... "No stress" pour ne pas que son cœur ne lâche.. Alors quand le jour de son retour, son big boss lui annonce qu'il devra faire équipe avec Martin Riggs, ex militaire des forces spéciales, à tendance suicidaire, Murtaugh frôle une nouvelle fois l'attaque. Rendez-vous le 2 mai à 20h55 sur TF1 pour le premier épisode l'Arme Fatale !