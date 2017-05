Ce soir, Murtaugh et Riggs sont prêts pour de nouvelles enquêtes !  

Riggs et Roger s’intéressent à un corps retrouvé dans un quartier branché et se retrouvent au milieu d’une enquête sur les cartels menée par l’agent Palmer, de la DEA. Tant bien que mal, ils vont devoir coopérer pour faire tomber l’un des barons de la drogue les plus influents de l’Amérique. Rendez-vous ce soir pour de nouveaux épisodes inédits de l'Arme Fatale sur TF1 et MYTF1.