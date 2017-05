Jordana Brewster et Kevin Rahm jouent respectivement le Docteur Maureen Cahill et le Capitaine Brooks Avery, deux protagonistes ayant une relation très particulière avec Murtaugh et Riggs... Comme une maman et un papa ! Découvrez des interviews des acteurs dans les coulisses pour en apprendre plus sur leur état d'esprit et leur façon de gérer ce duo explosif.