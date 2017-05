Webisode 1 : Scorsese part à la rencontre avec Matt Miller  

"Bienvenue sur le tournage de l'Arme Fatale ! c'est en ces termes que Jonathan Fernandez, Scorsese dans la série, vous accueille dans le premier épisode de cette Websérie. Avec pour objectif, la découverte des coulisses du tournage : les décors, les plateaux et la rencontre de Matt Miller, le génial producteur exécutif de la série. "L'arme fatale" n'aura plus aucun secret pour vous et rendez-vous le 2 mai à 20h55 sur TF1 pour le premier épisode l'Arme Fatale !