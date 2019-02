L'aventure Robinson avec Tal et Jarry : Découvrez les premières minutes

Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

Tal est une chanteuse, actrice et danseuse, qui à seulement 29 ans, possède déjà une belle carrière artistique. Jarry est un humoriste et comédien incontournable de la scène française mais aussi de la télévision, avec de nombreuses apparitions dans Vendredi tout est permis au compteur. Ni l’un, ni l’autre, ne sont des aventuriers aguerris et pourtant, ils ont accepté de relever le défi de L’Aventure Robinson emmenée par Denis Brogniart. Au programme : 5 jours pendant lesquels Tal et Jarry vont être coupés du monde et livrés à eux-mêmes.

Cohésion, solidarité et complémentarité sont les maîtres mots





Tal et Jarry ne pourront compter que sur l’un et l’autre pour survivre dans cet environnement très hostile. Ils devront aussi se surpasser pour tenter de remporter le maximum d’épreuves. Trois au total, dans des cadres sauvages : la jungle, la plage et la mer. A la clef pour chacune d’elles, des caisses métalliques allant de 5000 à 10000€ dont la somme gagnée sera reversée à l’association de leur choix.





Un cadeau pour la vie





Tal et Jarry ont décidé de se lancer ce nouveau défi pour l’association “Un cadeau pour la vie” qui oeuvre pour le bien-être des enfants hospitalisés afin de les aider à s’évader de leur quotidien médical.





L’Aventure Robinson de Tal et Jarry, à découvrir le Vendredi 22 février à partir de 21h sur TF1