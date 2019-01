Tal et Jarry, les nouveaux Robinson à découvrir vendredi 22 février

Par Maxime ROLLAND | Ecrit pour TF1 |

La chanteuse Tal et l'humoriste Jarry se lancent dans l'expérience inédite de l'aventure Robinson en allant sur une île mystérieuse et abandonnée pendant 5 jours...

Après Maître Gims et Kendji, Amir et Christine Bravo, et Marine Lorphelin et Vincent Lagaf', c'est un bînome exceptionnel qui se lance dans cette aventure hors du commun. Tal et Jarry ont accepté de relever le défi de vivre sur une île déserte de 30 km2 au relief extrêmement accidenté pendant 5 jours. Coupés du monde et livrés à eux-même, ils vont devoir vivre en pleine nature, sans rien connaître à la survie. Ensemble, ils devront allier leurs forces pour vivre loin de tous leurs repères habituels. Muni d'un simple sac à dos, les 2 robinsons n’ont droit qu’à quelques effets personnels et de l’eau mais aucune nourriture. Face à eux, une jungle hostile et très dense qu’ils vont devoir traverser. Et sachant que Jarry n'a jamais fait de camping, ça promet !

Au cours de l'aventure, Tal et Jarry se mesureront à 3 épreuves dans des cadres sauvages : la jungle, la plage et la mer. Dans chaque épreuve, à exécuter dans un temps imparti, ils vont pouvoir récupérer jusqu’à 3 caisses métalliques allant de 5000 à 10 000€. La somme totale récoltée au cours de l’aventure sera reversée à l’association qu’ils ont choisie, « Un cadeau pour la vie ». Aucune élimination, ni de compétition entre eux : c'est ensemble qu'ils vont tenter de réussir. La cohésion, la solidarité et la complémentarité sont les maîtres mots de cette expérience humaine extraordinaire.

Les deux célébrités reverseront les gains remportés à l'association « Un cadeau pour la vie » qui œuvre pour le bien-être des enfants hospitalisés afin de les aider à s'évader de leur quotidien médical. « Un cadeau pour la vie » est présente aux côtés du personnel hospitalier afin de les aider à mieux prendre en charge les enfants pour la partie non médicale. Les actions de l'association ont pour objectifs de faire baisser la pression et le stress des enfants à leur arrivée, avant ou durant les soins et traitements.

Pour savoir si Tal et Jarry réussiront cette aventure, rendez-vous vendredi 22 février à 21h00 sur TF1 et MYTF1.

Vous pouvez suivre L'aventure Robinson sur Twitter et Facebook.