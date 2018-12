2ème ÉPREUVE : L'arc en pleine mer

C'est la deuxième épreuve pour nos Robinsons Vincent Lagaf' et Marine Lorphelin. C'est le défi de l'arc. Tout va se passer en pleine mer. Autant le dire de suite, Vincent Lagaf' et Marine Lorphelin vont devoir faire leur preuve en apnée. Mais pas uniquement, il faut qu'ils soient aussi unis, à l'écoute l'un de l'autre pour progresser et tenter de remporter les trois caisses métalliques mises en jeu. Motivés comme jamais, Vincent Lagaf' et Marine Lorphelin sont prêts à en découdre pour remporter cette épreuve. – Extrait de L’aventure Robinson du vendredi 14 décembre avec Vincent Lagaf’ et Marine Lorphelin