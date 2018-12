3ème ÉPREUVE : L'étoile appelé aussi « le jeu de l'enfer »

Place à la troisième émission, la dernière occasion pour Vincent Lagaf' et Marine Lorphelin de remporter de l'argent et d'augmenter encore leurs cagnottes en faveur de l'association qu'ils soutiennent Fondacoeur. Vincent Lagaf' et Marine Lorphelin vont défier l'épreuve de l'étoile qui demande une grande concentration et qui est très éprouvante physiquement et mentalement. Quoiqu'il en soit, tous deux doivent avoir les nerfs solides, et ils n'ont pas le choix s'ils veulent remporter leurs trois derniers caissons métalliques mis en jeu. – Extrait de L’aventure Robinson du vendredi 14 décembre avec Vincent Lagaf’ et Marine Lorphelin