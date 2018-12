« A 20 ans j'avais pas envie que Sylvie Tellier se fâche »

MESSAGE de Sylvie Tellier à Marine Lorphelin – Après deux jours à partager cette aventure fabuleuse, Vincent Lagaf' et Marine Lorphelin se livrent de plus en plus. La pudeur du début a laissé la place à une confiance réciproque et cette nouvelle soirée qui s'annonce devrait leur permette d'entrer un peu plus dans leur vie, dans leur intimité. D'autant que la radio sur le camp leur délivre un message personnel. Un témoignage d'un proche sur un moment très important de leur vie. Pour Marine Lorphelin, c'est Sylvie Tellier qui la soutient et l'encourage pour aller jusqu'au bout de cette belle aventure, pour une bonne cause, l'association Fondacoeur. – Extrait de L’aventure Robinson du vendredi 14 décembre avec Vincent Lagaf’ et Marine Lorphelin