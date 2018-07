Amir et Christine Bravo, les nouvelles personnalités de l'Aventure Robinson - le 17 août sur TF1

Cet été, deux nouveaux robinsons font vivre une expérience inédite sur une île mystérieuse et abandonnée. Premier robinson : Amir. Le finaliste de « The Voice », tout lui réussit depuis qu’il a représenté la France en 2016 au concours de l’Eurovision, où il a terminé à la 6e place. Depuis il enchaîne les tubes et les succès. La seconde robinson : Christine Bravo. Avec son tempérament explosif, sa gouaille et sa personnalité elle séduit les français depuis plus de 30 ans. Animatrice de télévision à succès, elle est aujourd’hui chroniqueuse de radio incontournable et décomplexée. Au cours de l’Aventure Robinson, Christine Bravo et Amir se mesureront à 3 épreuves dans des cadres sauvages : la jungle, la plage et la mer. Dans chaque épreuve, à exécuter dans un temps imparti, ils vont pouvoir récupérer jusqu’à 3 caisses métalliques allant de 5000 à 10 000€. La somme totale récoltée au cours de l’aventure sera reversée à l’association qu’ils ont choisie : « Les Petits Frères des Pauvres ». Rendez-vous vendredi 17 août à 21h sur TF1 pour suivre l'Aventure Robinson, présentée par Denis Brogniart.