EMOTION - Julien Lepers et Black M reçoivent des messages de leurs proches

Julien Lepers et Black M profitent de leur dernière soirée sur le camp. Et, pour l’occasion Black M reçoit un message de sa femme et son fils. Le chanteur en profite pour se livrer sur sa relation avec sa femme et la naissance difficile de son fils… De son côté, Julien Lepers a un message plein d’amour de son fils de 20 ans. L’animateur de télévision est touché par ses mots… Extrait de L’aventure Robinson avec Julien Lepers et Black M diffusé le vendredi 27 décembre sur TF1.

