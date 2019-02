ÉMOTION : Tal et Jarry se confient en chanson

Tal et Jarry sont les deux nouveaux Robinsons. Coupés du monde, ils sont livrés à eux-mêmes dans cette aventure unique. La nuit tombée, Tal en profite pour chanter un de ses titres, le plus personnel « ADN ». Jarry est très touché par son interprétation : « ça me touche parce que j’aurais peut-être aimé chanter cette chanson pour mon père, mais c’est trop tard… ». Avant que Tal se confie sur l’histoire qui se cache derrière ce titre : « C’est la première fois que je me livre autant dans cette chanson. […] A 18 ans mes parents divorcent et mon père et mon frère sont partis vivre à l’étranger. Donc je me suis retrouvée toute seule avec ma mère et on a dû se soutenir. On a vécu des choses très fortes ensemble ». Extrait de L’aventure Robinson avec Tal & Jarry diffusé le vendredi 22 février sur TF1.