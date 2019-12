EPREUVE FINALE - Julien Lepers et Black M vont-ils valider leurs caisses pour l’association « SOS village d’enfant » ?

Après cinq jours d’aventure, Julien Lepers et Black M vont devoir affronter la nouvelle épreuve du mas. Ils ont remporté, pour l’instant, cinq caisses d’une valeur totale de 31 000 €. Il faut maintenant les valider. Ils pourront également remporter une nouvelle caisse d’une valeur exceptionnelle de 12 000 €. Julien Lepers et Black M parviendront-ils à finir l’épreuve à temps et valider toutes leurs caisses ? Combien d’argent pourront-ils rapporter à l’association « SOS village d’enfant » ? Extrait de L’aventure Robinson avec Julien Lepers et Black M diffusé le vendredi 27 décembre sur TF1.

En savoir plus sur Denis Brogniart