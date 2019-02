« J’avais pas une très bonne image de toi » : quand Jarry et Tal font connaissance 😂

Fraichement arrivés sur l’île, nos deux nouveaux Robinsons Tal et Jarry, commencent à construire leur abri pour l’aventure. Chacun apporte sa contribution et ses idées pour espérer construire un abri efficace et ne pas revivre le calvaire de leur nuit précédente. C’est la meilleure façon pour faire connaissance. Jarry joue l’aventurier et partage une technique pour connaître la direction du vent -pas très efficace- tandis que Tal se met dans la peau de Lara Croft. Et le courant passe bien entre les deux aventuriers « et ce soir on couche ensemble » rigole Jarry. On en conclut qu’il y a une très bonne connexion, et qu’il y aura une forte cohésion lors des épreuves ! Extrait de L’aventure Robinson avec Tal & Jarry diffusé le vendredi 22 février sur TF1.