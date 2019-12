Julien Lepers et Black M sont en grande difficulté pour la première épreuve…

Julien Lepers et Black M se rendent à leur première épreuve. Leur but : remporter un maximum de gain pour l’association : « SOS village d’enfant ». Cependant, la difficulté de cette première épreuve les surprend et les deux hommes ont du mal à communiquer. Arriveront-ils à rattraper leur retard et remporter des caisses ? Extrait de L’aventure Robinson avec Julien Lepers et Black M diffusé le vendredi 27 décembre sur TF1.

