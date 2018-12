« L’année de Miss c’est intense ! » Marine Lorphelin se confie sur sa vie de Miss France 2013

Après une première journée très longue qui a débuté au beau milieu de la nuit, Vincent Lagaf' et Marine Lorphelin vont passer leur première soirée ensemble, l'occasion pour ces deux hyperactifs de se poser un peu autour du feu et surtout de faire plus amples connaissances. Et n'oublions pas qu'ils sont venus sur cette île pour disputer des défis destinés à une association Fondacoeur. – Extrait de L’aventure Robinson du vendredi 14 décembre avec Vincent Lagaf’ et Marine Lorphelin