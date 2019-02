L'aventure Robinson du 22 février 2019 - Tal et Jarry

Pendant 5 jours, Tal & Jarry vont être coupés du monde et livrés à eux-mêmes. Ces deux citadins n’ont jamais vécu en pleine nature et ne connaissent rien à la survie. Jarry n’a même jamais fait de camping…Ils vont devoir allier leurs forces pour vivre loin de tous leurs repères habituels. Ils vont se découvrir peu à peu et se livrer comme jamais ils ne l’ont fait auparavant. Vous découvrirez deux célébrités sensibles et à fleur de peau.Dans leur sac, les 2 robinsons n’ont droit qu’à quelques effets personnels et de l’eau mais aucune nourriture. Face à eux, une jungle hostile et très dense qu’ils vont devoir traverser.Au cours de L’AVENTURE ROBINSON, Tal & Jarry se mesureront à 3 épreuves dans des cadres sauvages : la jungle, la plage et la mer.Dans chaque épreuve, à exécuter dans un temps imparti, ils vont pouvoir récupérer jusqu’à 3 caisses métalliques allant de 5000 à 10 000€. La somme totale récoltée au cours de l’aventure sera reversée à l’association qu’ils ont choisie. Pas d'élimination, pas de compétition entre eux. C'est ensemble qu'ils doivent réussir et subsister. Cohésion, solidarité et complémentarité sont les maîtres mots de cette expérience humaine exceptionnelle. Mais aussi quelques hurlements en perspectives… et beaucoup de bonne humeur. Une aventure hors du commun qui va unir comme jamais Jarry et Tal et les changer profondément. Les deux célébrités ont choisi de reverser les gains remportés à l'association « Un cadeau pour la vie » qui œuvre pour le bienêtre des enfants hospitalisés afin de les aider à s'évader de leur quotidien médical. « Un cadeau pour la vie » est présente aux côtés du personnel hospitalier afin de les aider à mieux prendre en charge les enfants pour la partie non médicale. Les actions de l'association ont pour objectifs de faire baisser la pression et le stress des enfants à leur arrivée, avant ou durant les soins et traitements.