L'aventure Robinson du 27 décembre 2019

Robinson n° 1 : Black MAprès le succès de ses 2 premiers albums solo « Les yeux plus gros que le monde » (+ 900 000 albums vendus), et « Éternel Insatisfait » (+ 300 000 albums vendus) et une tournée de 200 dates complètes, Black M est de retour avec un nouvel opus intitulé « Il était une fois ».Dans cet album sorti en septembre 2019, nous découvrons une nouvelle facette de l’artiste, qui se pose en conteurs d’histoires inspirées de la vraie vie.Black M signe un retour aux couleurs artistiques variées.Le 1er extrait et prologue de l’album « BON » a comptabilisé 2 M de vues sur Youtube une semaine seulement après sa sortie.Le second extrait intitulé « mon beau-frère » traite sur un ton décalé des liens familiaux qui lui sont très chers. Le clip comptabilise aujourd'hui plus de 32 M de vues sur Youtube.Robinson n° 2 : Julien LepersAnimateur de radio et de la télévision française incontournable de ces 40 dernières années. Connu pour son célèbre « Je suis, je suis… » lorsqu’il animait « Questions pour un Champion », Julien Lepers est également un auteur compositeur interprète.Les téléspectateurs de TF1 ont pu le découvrir également sur le parquet de « Danse avec Les Stars » et lors de sa participation à « Je suis une célébrité, sortez-moi de là ! ».Terrain de l’aventure Robinson : une île déserte de 30 km2 au relief extrêmement accidenté.Dans leur sac, les 2 robinsons n’ont droit qu’à quelques effets personnels et de l’eau mais aucune nourriture. Face à eux, une jungle hostile et très dense qu’ils vont devoir traverser.Pendant 5 jours, Black M & Julien Lepers vont être coupés du monde et livrés à eux-mêmes. Une rencontre improbable !L’un était l’animateur d’une émission culte, l’autre est un poète aux rimes à succès et 40 ans de différence d’âge les séparent pour cette aventure hors normes mais ils vont devoir s’allier.Ils ne se sont jamais croisé en France, ils ne se connaissent à peine de nom, et a priori, tout ou presque les oppose, sauf peut-être une chose : pour l’un comme pour l’autre, le camping, le bricolage, la pêche, bref, la vie en pleine nature, ce n’est pas, mais alors pas du tout leur fort !Et pourtant, ils vont devoir vivre ensemble sur une île perdue du bout du monde, à la manière de Robinson Crusoé. Ils ne pourront compter que sur eux-mêmes. Ils vont devoir apprendre à cohabiter, faire connaissance pour allier leurs forces.Mais petit à petit, face aux difficultés de l’aventure, les barrières vont tomber, Julien Lepers et Black M vont se découvrir, ils vont se livrer, apprendre l’un de l’autre et s’apercevoir que derrière leur différence une grande sensibilité humaine et artistique les unis.Etrangers l’un pour l’autre, ils vont devenir des alliés, et même des amis sincères.Objectif n°1 : Black M doit rejoindre par ses propres moyens le bivouac que Julien Lepers a pour mission d’aménager. Pour s’orienter en pleine nature, Black M aura besoin de Julien Lepers qui le guidera donc à distance, grâce à une carte qu’il devra préalablement reconstituer.Les deux Robinsons passeront leur première nuit de l’aventure, seuls !Objectif n°2 : Récolter un maximum d’argent pour l’association qu’ils ont choisi de défendre, en remportant des épreuves sportives et stratégiques.Au cours de L'aventure Robinson, Black M et Julien Lepers se mesureront à trois épreuves dans des cadres sauvages : la jungle, la plage et la mer.Dans chaque épreuve, à exécuter dans un temps imparti, ils vont pouvoir récupérer jusqu’à trois caisses métalliques d'une valeur totale de 20 000 euros. La somme totale récoltée au cours de l’aventure sera reversée à l’association qu’ils ont choisie.Pas d'élimination, pas de compétition entre eux. C'est ensemble qu'ils doivent réussir et subsister.Objectif n°3 : Rejoindre la barge par leur propre moyen avec toutes les caisses métalliques remportées lors des épreuves.Ils devront monter à 12 mètres de hauteur lors d’une épreuve inédite et spectaculaire, pour valider tout ou partie des caisses gagnées tout au long de l’aventure et pour tenter de remporter une caisse bonus d'une valeur de 12 000 euros.Cohésion, solidarité et complémentarité sont les maîtres mots de cette expérience humaine exceptionnelle.Une aventure hors du commun qui va unir comme jamais Black M et Julien Lepers et les changer profondément.Les deux célébrités ont choisi de reverser les gains remportés à l'association «SOS Villages d’enfants» qui a pour mission d’accueillir et de faire grandir ensemble des frères et sœurs qui ont perdu leurs parents ou qui ne peuvent plus vivre au sein de leur cellule familiale.